Bir de böyle deneyin!

Malzemeler

2 patates

1 yumurta akı

2 dal dereotu

1-2 dal taze soğan

3-4 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

300 g mantar

Kızartmak için

1 yumurta

Tel şehriye

Zeytinyağı



Hazınlanışı

Patatesleri haşlayıp ezin. Yumurta akını bir kapta kar haline gelinceye kadar çırpın. Dereotunu ve taze soğanları yıkayıp kıyın. Unu ayrı bir kaba alıp rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiberle harmanlayın. Dereotu, taze soğan, ince kıydığınız mantar ve ezdiğiniz patatesi ekleyip karıştırın. Yumurta akını azar azar ilave ederek yedirin. Pürüzsüz bir karışım elde edinceye kadar karıştırın. Yumurtayı bir kasede çırpın. Tel şehriyeyi bir tabağa alın. Patatesli mantarlı harçtan birer kaşık alarak elinizle yuvarlak şekil verin. önce yumurtaya sonra tel şehriyeye batırın. Mücverleri kızgın yağda kızartın. İki tarafı da kızarınca kâğıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



