Mantarlı pide

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- kişilik -

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

40 gr yaş maya

1 yumurta

1 kahve fincanı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

İç harcı için:

400 gr mantar

1 sivri biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Kenarları için:

1 yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Biberi doğrayın. Mantarları ufak doğrayın ve biberlerle birlikte zeytinyağında soteleyin. Pul biber, tuz ve karabiber ile tatlandırıp soğumaya bırakın. Hamur için gerekli malzemeyi derin bir kapta yoğurup yarım saat dinlendirin. Hamurdan parçalar kopartıp merdane ile uzun açın. Mantarlı karışımdan içine paylaştırıp kenarlarını kapatarak pide şekli verin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.









