Mevsim salatası tarifi

Malzemeler:

3 domates

1 kırmızı soğan

2 sivribiber

2 salatalık turşusu

6 dal maydanoz

1 çorba kaşığı doğranmış yeşil zeytin

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sumak ekşisi

1 tatlı kaşığı nar pekmezi

Pulbiber, kuru nane

1 limonun suyu

1 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peynir



Hazırlanışı:

Sos için sarımsakları temizleyip kıyın. Limon suyu, kuru nane, nar pekmezi, sumak ekşisi ve kıyılmış sarımsağı bir kapta karıştırın. Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve zar şeklinde doğrayın. Soğanı da soyup küp şeklinde doğrayın. Sivri biberleri temizleyip halka şeklinde salatalık turşusunu da zar şeklinde doğrayın. Maydanozu temizleyip kıyın. Salata malzemesini derin bir kaseye alın. Sosunu ilave edip karıştırın. Servis yapın.