Midye tava tarifi

Malzemeler

1/2 kg ayıklanmış midye

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber veya pul biber

100-150 ml bira

Kızartmalık sıvı yağ



Hazırlanışı

Un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz ve biberi karıştırın. Midyeleri önce 5 dakika birada bekletip daha sonra unlu karışıma bulayarak kızgın yağda kızartın. Tarator veya maydanoz ve sarımsak ilave edilmiş mayonez ile servis edin. Tarator için 3 dilim ekmek içi, 3 diş ezilmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz, 1 yemek kaşığı mayonezi karıştırın.





Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan

