Midye tava tarifi
Malzemeler
1/2 kg ayıklanmış midye
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı mısır nişastası
1 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber veya pul biber
100-150 ml bira
Kızartmalık sıvı yağ
Hazırlanışı
Un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz ve biberi karıştırın. Midyeleri önce 5 dakika birada bekletip daha sonra unlu karışıma bulayarak kızgın yağda kızartın. Tarator veya maydanoz ve sarımsak ilave edilmiş mayonez ile servis edin. Tarator için 3 dilim ekmek içi, 3 diş ezilmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz, 1 yemek kaşığı mayonezi karıştırın.
Hazırlayan: Elif Edes Tapan
Fotoğraf: Hande Göksan