Mor soğanlı patlıcan pizzaları tarifi

Malzemeler:

2 bostan patlıcanı

1 mor soğan

Yarım su bardağı domates püresi

1 tatlı kaşığı biber salçası

600 gr ıspanak

250 gr mantar

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kekik



Hazırlanışı:

Patlıcanları uzunlamasına kalın doğrayın. İki yüzüne de zeytinyağı sürüp fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Ispanakları doğrayıp yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün. Soğanı piyazlık doğrayıp 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile biber salçasını kavurun. Domates püresini ekleyip birkaç dakika pişirin. Tuz, karabiber, kekik ile tatlandırın. Domates sosunu patlıcanların üzerine sürün. Haşlanmış ıspanakları, dilimlenmiş mantarları ve kaşar peynirini ekleyin. En üste kavrulmuş soğanları yerleştirin ve 200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.