Mürdüm eriği pestili

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Mürdüm eriği pestili tarifi

- kişilik -

Malzemeler

1.5 kg mürdüm eriği

1 yarım çay bardağı su

3 yemek kaşığı nişasta

8 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı

Yıkanmış ve çekirdekleri ayıklanmış mürdüm eriğini tencereye koyun. üzerine su ilave edin. Eriklerin kabukları çatlayıp yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Yumuşayan erikleri blender ile püre haline getirin. Püre haline gelen erikten bir miktar alın ve nişastayı seyreltip eriklere ekleyin. Balı ilave edip çırpma teliyle karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Silikon padi kesme tahtanıza serin ve pestil harcını spatula yardımıyla yufka inceliğinde yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kuruyana kadar pişirin. Fırından alıp iyice soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin. Silikon padten yavaşça kaldırarak rulo şeklinde sarın ve dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



