Akşam yemeği için şahane bir öneri...

Malzemeler

500 g kuşbaşı kuzu eti

Tuz

Karabiber

1 soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı nar tanesi

1 yemek kaşığı un

Yarım su bardağı sıcak su

1 su bardağı kabuksuz badem

5-6 dal maydanoz



Hazırlanışı:

Kuşbaşı kuzu etini bir kaseye alın. üzerine tuz ve karabiber serpin. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salça, etler ve narı ekleyip un serpin. Etlerin rengi dönene kadar kavurun. Sıcak suyu ilave edip etler iyice yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almaya yakın badem ve iri doğradığınız maydanoz yapraklarını ilave edin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.







