Akşam yemeği için şahane bir öneri...
Malzemeler
500 g kuşbaşı kuzu eti
Tuz
Karabiber
1 soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı nar tanesi
1 yemek kaşığı un
Yarım su bardağı sıcak su
1 su bardağı kabuksuz badem
5-6 dal maydanoz
Hazırlanışı:
Kuşbaşı kuzu etini bir kaseye alın. üzerine tuz ve karabiber serpin. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salça, etler ve narı ekleyip un serpin. Etlerin rengi dönene kadar kavurun. Sıcak suyu ilave edip etler iyice yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almaya yakın badem ve iri doğradığınız maydanoz yapraklarını ilave edin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.