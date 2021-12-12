Oduncu böreği nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli tarif

Malzemeler:

3 yufka

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı soda

İç harcı için:

2 rendelenmiş kabak

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

2 yumurta

Tuz, karabiber

1 su bardağı lor peyniri

Yarım çay bardağı un



Hazırlanışı:

Yağlanmış tepsiye ilk yufkayı buruşturarak yayın. Soda ve zeytinyağını bir kasede karıştırın. Rendelenmiş kabak, kıyılmış maydanoz, kıyılmış dereotu, yumurtalar, tuz, karabiber, lor peyniri ve unu bir kasede karıştırın. İlk yufkanın üzerine kabaklı harçtan serpin. Diğer yufkayı harcın üzerine buruşturarak yayın. Zeytinyağlı karışımdan üzerine gezdirin. Kalan iç harç ve yufka sıralamasıyla işlemi tamamlayın. Zeytinyağlı karışımı üzerine gezdirerek dökün. Böreği kare dilimler şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Servis yapın.