Orman meyveli salata tarifi

Malzemeler:

50 gr karışık Akdeniz yeşilliği

20 gr parmesan

30 gr kiraz domates

10 gr black berry

10 gr raspberry

10 gr cranberry

Sosu için

10 gr black berry

10 gr raspberry

30 ml zeytinyağı

5 ml limon suyu

5 gr hardal

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Orman meyvelerini havanda püre haline getirin. Zeytinyağı, limon suyu ve hardal ile bir kapta çırpma teliyle iyice karıştırın ve tuz, karabiber ile tatlandırıp kenarda bekletin. Yeşillikleri yıkayıp kurulayın. Bir salata tabağına alın. Peyniri, soyacak yardımı ile uzun şeritler halinde kesip salatanın üzerine dizin. Orman meyvelerini ve sosu da gezdirip servis edebilirsiniz.