Orman meyveli salata tarifi
Malzemeler:
50 gr karışık Akdeniz yeşilliği
20 gr parmesan
30 gr kiraz domates
10 gr black berry
10 gr raspberry
10 gr cranberry
Sosu için
10 gr black berry
10 gr raspberry
30 ml zeytinyağı
5 ml limon suyu
5 gr hardal
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Orman meyvelerini havanda püre haline getirin. Zeytinyağı, limon suyu ve hardal ile bir kapta çırpma teliyle iyice karıştırın ve tuz, karabiber ile tatlandırıp kenarda bekletin. Yeşillikleri yıkayıp kurulayın. Bir salata tabağına alın. Peyniri, soyacak yardımı ile uzun şeritler halinde kesip salatanın üzerine dizin. Orman meyvelerini ve sosu da gezdirip servis edebilirsiniz.