Otlu kabak mücver tarifi...
Malzemeler
5 kabak
Yarım demet dereotu
4-5 dal taze soğan
4-5 dal taze fesleğen
2-3 dal kuzukulağı
3 yumurta
4 yemek kaşığı un
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Sosu için
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı çörekotu
3-4 dal dere otu
2-3 diş sarımsak
Kızartmak için
Zeytinyağı
Üzeri için
Dereotu
Hazırlanışı:
Kabakları rendeleyip suyunu sıkın ve geniş bir karıştırma kabına alın. İnce kıydığınız yeşillikler, yumurta, un, zeytinyağı, tuz ve baharatları ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın. Harca şekil verip kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sosu için süzme yoğurdu hafif çırpın. Ezdiğiniz sarımsak, ince kıydığınız dere otu ve çörek otunu ilave edip karıştırın. Mücverleri bir servis tabağına alın. üzerini dere otu ile süsleyin. Yanında sosla beraber servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.