Otlu kabak mücver tarifi...

Malzemeler

5 kabak

Yarım demet dereotu

4-5 dal taze soğan

4-5 dal taze fesleğen

2-3 dal kuzukulağı

3 yumurta

4 yemek kaşığı un

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Sosu için

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı çörekotu

3-4 dal dere otu

2-3 diş sarımsak

Kızartmak için

Zeytinyağı

Üzeri için

Dereotu



Hazırlanışı:

Kabakları rendeleyip suyunu sıkın ve geniş bir karıştırma kabına alın. İnce kıydığınız yeşillikler, yumurta, un, zeytinyağı, tuz ve baharatları ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın. Harca şekil verip kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Sosu için süzme yoğurdu hafif çırpın. Ezdiğiniz sarımsak, ince kıydığınız dere otu ve çörek otunu ilave edip karıştırın. Mücverleri bir servis tabağına alın. üzerini dere otu ile süsleyin. Yanında sosla beraber servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

