Pelin Bozkurt Bilgiç'den 20 dakikada hazırlayacağınız leziz pancar roll tarifi

Malzemeler

• 2 adet pancar

• 1/2 bardak pişmiş kahverengi pirinç

• 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

• 1 tatlı kaşığı bal

• 1 çay kaşığı kişniş tozu

• 1 çay kaşığı kakule tohumu

• Tuz

• 1 adet havuç

• 3-4 pancar yaprağı

• 2 adet salatalık

• 1 tatlı kaşığı zencefil rendesi



Hazırlanışı

• Pancarları mümkün olduğunca ince keskin bir bıçakla dilimleyin ve buharda 4-5 dakika bekletin. Havuç salatalık gibi sebzeleri şeritler halinde doğrayın. Diğer yandan bir su bardağı kepekli pirinci, 1.5 su bardağı su ile birlikte pişirin. Bu noktada içine biraz tuz atın. Pirinci önceden yıkamamalısınız.



• Pirincin nişastası daha sonra yapışkan bir kıvam oluşturmak için gerekli. Pirinç suyunu çektikten sonra içine balı, baharatları, zencefil rendesi ve sirkeyi koyup iyice karıştırın. Bu karıştırma işlemini mümkünse ahşap bir kasenin içinde ve ahşap bir kaşıkla yapın. İyice karıştırdıktan sonra üzerini sıkıca hava almaması için kapatıp soğumaya bırakın. Bambu, katlanabilir bir servis örtüsünün üzerini streçle kapatın ve dikdörtgen şeklinde pancarları üst üste gelecek şekilde dizin.



• Üzerine, pancar yapraklarını ve soğumuş pirinci eşit bir şekilde serpiştirdikten sonra size bakan taraftan iki parmak ileriye, şeritler halinde doğradığınız sebzeleri uzun uzun yerleştirin. Daha sonra çok dikkatli bir şekilde bambu servis örtüsünü kıvırarak ve arada avuçlarınızla sıkıştırıp şekil vererek rulo haline getirin. Yanında soya sosu ile servis edebileceğiniz gibi nar ekşisi de karıştırabilirsiniz.