Papaz yahnisi

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Malzemeler

1 kg kemikli dana eti

2 yemek kaşığı tereyağı

500 gr arpacık soğanı

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sirke

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kemikli dana etini iri parçalar şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritip eti ekleyin. Bıraktığı suyu çekene kadar pişirin. Kabukları soyulmuş arpacık soğanları ve sarımsakları, domates salçası, sirke, tuz ve karabiberi ekleyip tencerenin kapağı kapalı bir şekilde ağır ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır