Papaz yahnisi
Malzemeler
1 kg kemikli dana eti
2 yemek kaşığı tereyağı
500 gr arpacık soğanı
1 baş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sirke
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Kemikli dana etini iri parçalar şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritip eti ekleyin. Bıraktığı suyu çekene kadar pişirin. Kabukları soyulmuş arpacık soğanları ve sarımsakları, domates salçası, sirke, tuz ve karabiberi ekleyip tencerenin kapağı kapalı bir şekilde ağır ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır