Akşam yemeği için pastırmalı mini patlıcan tarifi

Malzemeler:

12 adet mini patlıcan

5 dilim pastırma

5 dilim sucuk

100 g rendelenmiş mozzarella peyniri

1 domates

2-3 dal maydanoz

2-3 dal dereotu

1 adet közlenmiş kapya biber

Kızartmak için

Riviera zeytinyağı



Hazırlanışı:

Mini patlıcanları alacalı soyun. Bıçakla tabanından tamamen kopmayacak şekilde ortadan kesin. Tavada zeytinyağını kızdırıp patlıcanları kızartın. Pastırmayı ve sucuğu küp doğrayın ve bir kaba alın. Mozzarella peynirini ekleyin. Domatesin çekirdekli kısmını çıkarıp küp doğrayın ve ince kıyılmış yeşilliklerle birlikte kaba aktarın. En son zar şeklinde doğradığınız közlenmiş kapya biberini ilave edip hepsini harmanlayın. Hazırladığınız bu karışımı mini patlıcanların içine paylaştırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında, 10 dakika pişirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.