Patatesli kuzu eti tarifi...

Malzemeler

600 g kuşbaşı kuzu eti

1 soğan

1 patates

1 kereviz

4 domates

1 su bardağı et suyu

Tuz

Karabiber

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım demet maydanoz



Hazırlanışı:

Kuşbaşı kuzu etlerini yapışmaz yüzeyli bir tencereye alarak yüksek ateşte mühürleyin. Rengi iyice kahverengi olmaya başlayınca yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız patates ve kerevizi ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Küp doğradığınız domates, haşlanmış nohut ve et suyunu ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Etler suyunu çekip iyice yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Ocaktan alın ve ince kıyılmış maydanozu ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.







