Patatesli semizotu salatası tarifi

Malzemeler:

1 demet semizotu

3 patates

1 kırmızı biber

2 taze soğan

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı hardal

Tuz

1 yemek kaşığı haşhaş tohumu



Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyun. Küp şeklinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzdükten sonra soğumaya bırakın. Semizotunu yıkayıp suyunu süzün. Yapraklarını kopartıp saplarını 3 parçaya bölün. Taze soğanları ince doğrayın. Kırmızı biberin çekirdeklerini temizleyip küp şeklinde doğrayın. Yoğurt, hardal ve mayonezi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpın. Sarımsağı rendeleyip, tuz ekleyin. Semizotu, soğan, kırmızıbiber ve patatesleri ekleyip harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerine haşhaş tohumu serpiştirin. Servis yapın.