Pazılı ve soğanlı et kavurma

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8 kişilik

Malzemeler

1 kg parça dana eti

15 gr tereyağı

3 diş sarımsak

10-12 arpacık soğan

1 havuç

1 limonun suyu

250 gr pazı

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Sarımsakların kabuğunu soyup 1 çay kaşığı tuz ile birlikte havanda ezin. Soğanların kabuğunu soyun. Pazıyı bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Sap kısımlarını kesin. Havucun kabuğunu temizleyip ince kibrit çöpü inceliğinde kesin. Tereyağını tencerede eritin. Eti ekleyip bıraktığı suyu çekene kadar kavurun. Sarımsak, soğan, havuç, 1 limonun suyu ve pazı yapraklarını ekleyip 5 dakika daha kavurun. Haşlanmış nohut ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.