Pilavlı tencere kebabı

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8 kişilik -

Malzemeler

750 gr parça kuzu eti

2 su bardağı baldo pirinç

2.5 su bardağı sıcak su

1 soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 havuç

1 salçalık kırmızıbiber

1 dolmalık yeşil biber

1 dolmalık sarı biber

1 çay bardağı iç bezelye

Tuz

Karabiber

1 ekmek hamuru

2-3 sap dereotu

2 sivri biber

Kiraz domates



Hazırlanışı:

Zeytinyağının yarısını büyük bir tencerede ısıtın. Etleri tencereye dizip her iki tarafını kızartın. Tencereyi etlerle birlikte ocağın üzerinden alın. Pirinci yıkayıp süzün. Biberleri ve havucu temizleyip tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Bezelyeyi tuzlu kaynar suda 15 dakika haşlayın ve süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağının yarısıyla birlikte tencereye alın. Havuç ve biberleri ekleyip birkaç dakika soteleyin. Bezelye, kıyılmış dereotu, tuz ve karabiberi ilave edin. 1.5 su bardağı sıcak su ekleyin ve kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı diğer tenceredeki etlerin üzerine yerleştirip kalan sıcak suyu ekleyin. Ekmek hamurunu tencere büyüklüğünde açıp kapak olacak şekilde yerleştirin. Hamurun bir yerinden küçük bir delik açın. Kısık ateşte 30-35 dakika pişirin. Hamuru tencerenin ağzından alıp pilavı servis tabağına ters çevirin. Sivri biberleri ve kiraz domatesleri ortadan ikiye kesip közleyin. Etlerin üzerine yerleştirin ve sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.