Pırasalı patates çorbası ve tavuk şiş

Malzemeler

1 soğan

40 g tereyağı

4-5 patates

1 dal pırasa

Tuz

Karabiber

150 ml krema

Taze adaçayı

Tavuk şiş için

200 g kuşbaşı tavuk eti

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İri doğradığınız patates ve pırasayı ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Tavuk suyunu ilave edip kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Krema ve ince kıydığınız taze adaçayını ilave edip bir taşım daha kaynatın. Tavuk şişler için kuşbaşı tavuk etlerini yayvan bir kaba alın. üzerine zeytinyağı gezdirip tuz ve karabiberle tatlandırın. Kuşbaşı tavuk etlerini şişlere dizip yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. çorbanızı yanında tavuk şiş ile birlikte sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

