Pırasalı patates çorbası ve tavuk şiş
Malzemeler
1 soğan
40 g tereyağı
4-5 patates
1 dal pırasa
Tuz
Karabiber
150 ml krema
Taze adaçayı
Tavuk şiş için
200 g kuşbaşı tavuk eti
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İri doğradığınız patates ve pırasayı ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Tavuk suyunu ilave edip kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Krema ve ince kıydığınız taze adaçayını ilave edip bir taşım daha kaynatın. Tavuk şişler için kuşbaşı tavuk etlerini yayvan bir kaba alın. üzerine zeytinyağı gezdirip tuz ve karabiberle tatlandırın. Kuşbaşı tavuk etlerini şişlere dizip yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. çorbanızı yanında tavuk şiş ile birlikte sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.