Pirinçli ve ballı tavuk eti

8 kişilik





Malzemeler1 bütün tavuk300 gr pirinç1 soğan1 tatlı kaşığı bal12 kuru kayısı50 gr çiğ badem1 avuç dolusu kuru üzüm75 gr tereyağı3 su bardağı suTuzTarçınHazırlanışıSoğanın kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Tavuğu temizleyip derisini çıkarın. İri parçalar şeklinde kesin. Pirinci tuz eklenmiş soğuk suda 1 saat bekletin. 50 gr tereyağını kalın tabanlı bir tencerede eritin. Tavuk parçalarını ekleyip her tarafını kızartın. Soğanı ilave edip 2-3 dakika kavurun. Bal, üzüm, kayısı ve tuzu ekleyip karıştırın. 1 su bardağı suyu ekleyip 30 dakika orta ateşte pişirin. Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Tavuk parçalarının üzerine ekleyin. Kalan suyu ilave edin. Su kaynayana kadar yüksek, su kaynamaya başladığında kısık ateşte pirinç taneleri suyu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp pilavı 10 dakika demlendirin. Kalan tereyağını tavada eritip bademleri kavurun. Pirinçli ve ballı tavuk etini servis tabağına alıp üzerine bademleri ve tarçın serpin. Sıcak servis yapın.* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.