Pirinçli ve ballı tavuk eti
8 kişilik
Malzemeler
1 bütün tavuk
300 gr pirinç
1 soğan
1 tatlı kaşığı bal
12 kuru kayısı
50 gr çiğ badem
1 avuç dolusu kuru üzüm
75 gr tereyağı
3 su bardağı su
Tuz
Tarçın
Hazırlanışı
Soğanın kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Tavuğu temizleyip derisini çıkarın. İri parçalar şeklinde kesin. Pirinci tuz eklenmiş soğuk suda 1 saat bekletin. 50 gr tereyağını kalın tabanlı bir tencerede eritin. Tavuk parçalarını ekleyip her tarafını kızartın. Soğanı ilave edip 2-3 dakika kavurun. Bal, üzüm, kayısı ve tuzu ekleyip karıştırın. 1 su bardağı suyu ekleyip 30 dakika orta ateşte pişirin. Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Tavuk parçalarının üzerine ekleyin. Kalan suyu ilave edin. Su kaynayana kadar yüksek, su kaynamaya başladığında kısık ateşte pirinç taneleri suyu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp pilavı 10 dakika demlendirin. Kalan tereyağını tavada eritip bademleri kavurun. Pirinçli ve ballı tavuk etini servis tabağına alıp üzerine bademleri ve tarçın serpin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.