Renkli pilav tarifi
Malzemeler:
2 su bardağı baldo pirinç
5-6 parça kurutulmuş domates
1 salçalık kırmızıbiber
1 dolmalık yeşil biber
1 dolmalık sarı biber
Yarım su bardağı konserve tane mısır
Yarım su bardağı bezelye
3 su bardağı tavuk suyu veya su
30 gr tereyağı
Tuz
Hazırlanışı:
Kuru domatesleri ve biberleri küçük doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Doğradığınız sebzeleri, bezelyeyi ve mısırı ilave ederek sebzeler hafif yumuşayana kadar kavurun. Üzerine pirinçleri ekleyin. 2-3 dakika daha kavurun. Tavuk suyu ve tuzu da ekleyip pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Servis yapın.