Sakatat kavurma
- kişilik
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Malzemeler
2 koyun yürek
2 böbrek
2 soğan
50 gr böbrek yağı
Tuz
Karabiber
Kekik
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı
Böbrek yağını ince doğrayın ve tencereye alarak kısık ateşte erimeye bırakın. Yürek ve böbrekleri temizleyip küp şeklinde doğrayın. Önce yürek etlerini ekleyip birkaç dakika pişirin. Ardından böbrek etlerini de ekleyerek kavurarak pişirin. Ocaktan almaya yakın tuz, karabiber ile tatlandırın. Servis tabağına alarak üzerine kekik ve pul biber serpiştirerek sıcak servis yapın.