Sakatat kavurma

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- kişilik -

Malzemeler

2 koyun yürek

2 böbrek

2 soğan

50 gr böbrek yağı

Tuz

Karabiber

Kekik

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Böbrek yağını ince doğrayın ve tencereye alarak kısık ateşte erimeye bırakın. Yürek ve böbrekleri temizleyip küp şeklinde doğrayın. Önce yürek etlerini ekleyip birkaç dakika pişirin. Ardından böbrek etlerini de ekleyerek kavurarak pişirin. Ocaktan almaya yakın tuz, karabiber ile tatlandırın. Servis tabağına alarak üzerine kekik ve pul biber serpiştirerek sıcak servis yapın.