Sebze çorbası

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6 kişilik -

Malzemeler

100 gr tavuk göğüs eti

10 bardak su

1 kereviz

1 kahve fincanı kırmızı mercimek

1 havuç

1 dal kereviz sapı

1 kahve fincanı arpa şehriye

100 ml krema

1 limonun suyu

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Suyu tencereye alıp kaynatın. Tavuk etini ilave edip yumuşayıncaya kadar haşlayın. Et ılınınca çorba kaşığına sığacak şekilde küpler halinde kesin. Kerevizin kabuğunu soyup zar şeklinde doğrayın. Havucu temizleyip rendeleyin. Mercimeği ayıklayıp bol suyla yıkadıktan sonra süzün. Kerevizi suyun içinden çıkarıp süzün. Kereviz sapını ince doğrayın. Kalan 8 bardak kadar suyu süzerek derin bir tencereye aktarın. Bir taşım kaynatıp mercimeği ilave edin. 10 dakika kadar haşlayıp arpa şehriye, kereviz sapı, rendelenmiş havuç, küp şeklinde doğranmış tavuk eti ve kerevizi ekleyin.10 dakika daha pişirin. Çorbanın terbiyesi için, krema, iki çorba kaşığı kaynamakta olan çorbanın suyu ve kalan yarım limonun suyunu bir kasede iyice karıştırın. Terbiyeyi çorbayı ocaktan almadan bir dakika önce azar azar ilave ederek karıştırın. Ocaktan alın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.