Şehriyeli pirinç pilavı tarifi

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

Tuz



Hazırlanışı;

Tereyağını tencerede eritin. Arpa şehriyeyi ilave edip şehriyelerin rengi dönünceye kadar kavurun. Şehriyeler kahverengileşmeye başladığında pirinci ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. Pirinçler ha?f şe?a?aşmaya başladığında suyu ve tuzu ilave edip kısık ateşte pirinçler göz göz oluncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile kapatarak dinlendirin. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.