Şipsi çorbası

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6 kişilik -

Malzemeler

1 parça tavuk göğüs eti

2 yemek kaşığı un

45 gr tereyağı

1 litre süt

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

3 su bardağı su



Hazırlanışı:

Tavuk etini 3 bardak su ve tuz ile birlikte tencereye alın. Hafifçe haşlayın. Eti suyun içinden alın. Tereyağını tencerede eritin. Domates ve biber salçalarını ekleyip kısık ateşte 1-2 dakika kavurun. Tavuk suyunu ilave edip iyice karıştırın. Süt, un ve tuzu bir kasede çırpın. Kaynayan tavuk suyuna yavaşça ekleyip sürekli karıştırın. Tavuk etini küçük küpler şeklinde doğrayın. Çorbaya ekleyip 5 dakika daha pişirin. Üzerine kırmızı pul biber serpip sıcak olarak servis yapın.