Şipsi çorbası
6 kişilik
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Malzemeler
1 parça tavuk göğüs eti
2 yemek kaşığı un
45 gr tereyağı
1 litre süt
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
3 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
3 su bardağı su
Hazırlanışı:
Tavuk etini 3 bardak su ve tuz ile birlikte tencereye alın. Hafifçe haşlayın. Eti suyun içinden alın. Tereyağını tencerede eritin. Domates ve biber salçalarını ekleyip kısık ateşte 1-2 dakika kavurun. Tavuk suyunu ilave edip iyice karıştırın. Süt, un ve tuzu bir kasede çırpın. Kaynayan tavuk suyuna yavaşça ekleyip sürekli karıştırın. Tavuk etini küçük küpler şeklinde doğrayın. Çorbaya ekleyip 5 dakika daha pişirin. Üzerine kırmızı pul biber serpip sıcak olarak servis yapın.