Soğuk yoğurt çorbası

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Formuna dikkat edenler için!

- kişilik -

Malzemeler:

2 adet probiyotik yoğurt (200 gr)

1 çay bardağı buğday

1 çay bardağı nohut

Bir tutam taze nane

1 gr deniz tuzu

1 gr sumak



Hazırlanışı:

Nohut ve buğdayı ılık suda 5-6 saat önceden ıslatın, sonra iyice yıkayın ve haşlayın. Mutfak robotunda 2 adet yoğurdu bir tutam taze nane ve deniz tuzu ekleyerek karıştırın. Bir çukur tabak veya çorba kasesine birer çorba kaşığı tepeleme haşlanmış nohut ve buğdayı koyun, üzerine çırpılmış ve ayran haline getirilen yoğurdu ilave edin. Son olarak bir çorba kaşığı kırık buz ve sumak ekleyerek servis edin.