Somonlu salata tarifi

Malzemeler:

1 paket açık deniz somonu (2’li)

1 çay bardağı mısır (isteğe bağlı)

2 közlenmiş biber

1 çay bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin

4~5 kornişon salatalık turşusu

Bir tutam maydanoz

Sosu için

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Derin dondurucudan çıkardığınız açık deniz somonunu oda ısısında 10 dakika bekletin. İri küp şeklinde doğrayıp kaynayan suyun içinde yaklaşık 10 dakika haşlayın. Diğer yanda kaynayan suya mısırları ekleyip 1 dakika haşlayıp suyunu süzün. Derin bir kaseye iri küp şeklinde doğradığınız közlenmiş biberleri, halka şeklinde doğradığınız turşuları ve zeytinleri, açık deniz somonunu, mısırı ve son olarak ince kıydığınız maydanozları ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirip 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.