Krema, avokado, pesto sos ve ceviz ile makarnanız çok daha lezzetli!

Malzemeler

2 kabak

1 paket çubuk makarna

Sosu için

1 su bardağı krema

1 avokado

1 su bardağı pesto sos

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi



Hazırlanışı:

Makarnayı tuzlu kaynar suda haşlayın. Suyunu süzüp bir kenara alın. Sosu için kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. ince doğradığınız avokado, pesto sos ve rendelenmiş muskat cevizini ilave edip 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar sosu blenderdan geçirin. Jülyen doğradığınız kabakları 2-3 dakika kaynar suda haşlayıp süzün ve sosa ilave edip karıştırın. Makarnanın üzerine ilave edip harmanlayın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

