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Susamlı brokoli salatası

Susamlı brokoli salatası tarifi

Malzemeler:
400 gr brokoli
2 haşlanmış yumurta sarısı
1 iri domates
2 sivri biber
2 çorba kaşığı susam
1 çorba kaşığı soya yağı
Tuz
Sos için
1 tatlı kaşığı soya sosu
3 çorba kaşığı soya yağı
3 çorba kaşığı sirke
1 çay kaşığı hardal
Karabiber

Hazırlanışı:
Yumurta sarılarını elinizle ufalayın. Brokoliyi yıkayıp tuzlu suda hafif haşlayın ve süzün. Domatesi temizleyip küp küp doğrayın. Biberleri temizleyip enine kesin. Tüm malzemeyi derin bir salata kasesine alıp harmanlayın. Sos için soya sosu, soya yağı, sirke, hardal ve karabiberi bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Susamı 1 kaşık soya yağında kavurun. Salataya ilave edin. 5 dakika dinlendirip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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