Balığın yanına sağlıklı bir öneri!

Malzemeler

100 g buğday

1 çorba kaşığı tahin

1 çorba kaşığı konserve mısır

1 konserve kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

1-2 dal dereotu



Hazırlanışı:

Yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye alın. Yeterli miktarda su ekleyerek orta ateşte suyunu çekene kadar haşlayın. Haşlanmış buğdayı geniş bir kaseye alın. İçerisine sırasıyla tahin, mısır, ince doğranmış kırmızı biber ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın. Dereotuyla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

