Tahinli patlıcan salatası tarifi

Malzemeler:

2 bostan patlıcanı

5 diş sarımsak

1 kahve fincanı tahin

1 kahve fincanı limon suyu

Tuz

Üzeri için

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Bostan patlıcanlarını bıçakla birkaç yerinden bıçağın ucuyla delin. Çevirerek ızgarada közleyin. Patlıcanların kabuğunu soyup içlerini çatalla çıkarın. Kararmaması için patlıcanların üzerine limonun suyu ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip çatalla ezin. Sarımsakların kabuğunu soyup havanda ezin. Bir kaba alıp tahin ve patlıcanla karıştırın. Patlıcan salatasını servis kasesine alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirin ve zeytinyağında kavrulmuş kırmızıbiberi gezdirerek dökün. Buzdolabında yarım saat bekletip soğuk olarak servis yapın.