Terbiyeli kereviz çorbası

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Sıcacık bir çorba...

4 kişilik -

Malzemeler

2 büyük boy kereviz

1 soğan

1 çay bardağı pilavlık bulgur

Tuz

30 gr tereyağı

1 yumurta sarısı

1 limonun suyu

5 su bardağı su

Üzeri için

Kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Kerevizlerin kabuğunu soyup minik küpler şeklinde doğrayın ve limonlu suda bekletin. Soğanı yemeklik doğrayın ve tereyağında şeffaflaşana kadar kavurun. Kerevizleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Pilavlık bulguru ve tuzu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye bırakın. Terbiye için, yumurta sarısı ve limon suyunu bir kasede çırpın. çorbanın suyundan yavaşça ekleyerek terbiyeyi ılındırın ve çorbaya karıştırarak ekleyin. Ocağı kapatın. Kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.