Top mozzarella ve köz biberli domates çorbası tarifi

Top mozzarella ve köz biberli domates çorbası tarifine ne dersiniz? İşte Pelin Uyar Haşhaş'ın reçetesine göre gerekli malzemeler ve çorbanın yapım aşamaları:

Hazırlayan: SELEN TANYERİ

Fotoğraf: SERHAT HOŞGÜL

Tarif: PELİN UYAR HAŞHAŞ/Kitchen Diaries

Hazırlama süresi: 55 dakika

Kaç kişilik: 4

TOP MOZZARELLA VE KÖZ BİBERLİ DOMATES ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 büyük soğan, iri doğranmış

5-6 orta boy havuç, iri doğranmış

3 yemek kaşığı pesto sosu

4 su bardağı tavuk suyu

800 gr domates püresi

350 gr kırmızı közlenmiş biber, iyice süzülmüş

1 dal taze biberiye

1/2 çay kaşığı kırmızıbiber

1/2 çay kaşığı kaya tuzu

Top mozzarella

Taze biberiye veya fesleğen

TOP MOZZARELLA VE KÖZ BİBERLİ DOMATES ÇORBASI TARİFİ YAPIM AŞAMALARI

Zeytinyağını büyük bir çorba kabında (tercihen döküm tencerede) orta ateşte ısıtın.

Soğanı ve havuçları üzerine ekleyin ve ara sıra karıştırarak soğan yarı şeffaf olana kadar yaklaşık 8 dakika kadar pişirin.

Pesto sosu tencereye ekledikten sonra kokusu çıkana kadar 30 saniye daha pişirin.

Tavuk suyunu, domatesleri, kavrulmuş kırmızı biberleri, biberiye, kırmızıbiber ve tuzu da bu karışımın içine ekleyin.

Orta-yüksek ateşte kaynatın, ardından yavaş ve sabit bir kaynama sağlamak için ısıyı azaltın. Ara sıra karıştırarak 25 dakika kadar pişirin.

Blender kullanarak çorbayı püre haline getirin ve biraz pütürlü bırakın.

Çorbayı tencereye geri koyun ve 10 dakika daha pişirin.

Tadına bakın ve isteğe göre tuz, taze öğütülmüş biber ekleyin.

SUNUM ÖNERİSİ: Çorba kasesine önce mozzarellaları koyun, ısıya dayanıklı minik bir şişe ya da cezve ile çorbayı üzerine servis edin.