Vegan beslenenler için sandviç tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

2 küçük havuç

1 küçük kırmızı soğan

1/4 kırmızı kapya biber

3-4 dal ıspanak

1 çay kaşığı taze zencefil (Rendelenmiş)

100 g süzme peynir

50 g yoğurt

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı hardal

2 sandviç ekmeği

Tuz

Toz kırmızıbiber

Kekik



Hazırlanışı:

Ay çekirdeklerini küçük bir tavada, kahverengiye dönene kadar, yağsız şekilde çevirin. Havuçları soyun ve rendeleyin. Soğanı soyun ve ince halkalar halinde kesin. Ispanağı yıkayıp suyunu iyice süzün. Zencefili bir kaba alın. Peynir, yoğurt, limon kabuğu ve hardalı da zence?le ekleyip karıştırın. Sandviç ekmeklerini enine ikiye bölün. Tabanına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Ispanak yapraklarını üzerine yerleştirin. Havuç, doğranmış kapya biberi ve soğanı karışımın üzerine yerleştirin. En üste ay çekirdeklerini serpin. Tuz, biber ve kekiği serpiştirin. Ekmeklerin diğer yarılarını üzerine kapatıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.