menu

close

menu

close

menu

close

Vegan sandviç

Vegan beslenenler için sandviç tarifi

Malzemeler:
3 yemek kaşığı ay çekirdeği içi
2 küçük havuç
1 küçük kırmızı soğan
1/4 kırmızı kapya biber
3-4 dal ıspanak
1 çay kaşığı taze zencefil (Rendelenmiş)
100 g süzme peynir
50 g yoğurt
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
2 yemek kaşığı hardal
2 sandviç ekmeği
Tuz
Toz kırmızıbiber
Kekik

Hazırlanışı:
Ay çekirdeklerini küçük bir tavada, kahverengiye dönene kadar, yağsız şekilde çevirin. Havuçları soyun ve rendeleyin. Soğanı soyun ve ince halkalar halinde kesin. Ispanağı yıkayıp suyunu iyice süzün. Zencefili bir kaba alın. Peynir, yoğurt, limon kabuğu ve hardalı da zence?le ekleyip karıştırın. Sandviç ekmeklerini enine ikiye bölün. Tabanına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Ispanak yapraklarını üzerine yerleştirin. Havuç, doğranmış kapya biberi ve soğanı karışımın üzerine yerleştirin. En üste ay çekirdeklerini serpin. Tuz, biber ve kekiği serpiştirin. Ekmeklerin diğer yarılarını üzerine kapatıp servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Badem sütlü kurabiye
Sebzeli atıştırmalık
Kırmızıbiberli ve tavuk etli köfte
Defne yapraklı ve biberiye taçlı antrikot
Veggie dolma
Somon wrap
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Badem sütlü kurabiye
Sebzeli atıştırmalık
Kırmızıbiberli ve tavuk etli köfte
Defne yapraklı ve biberiye taçlı antrikot
Veggie dolma
Somon wrap

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.