Veggie dolma tarifi

Malzemeler:

2 domates

2 sarı biber

2 kırmızıbiber

2 yeşil biber

120 gr dolmalık fıstık

Zeytinyağı

2 ince doğranmış soğan

3 ince doğranmış sarımsak

500 gr yasemin pirinci

1 ince doğranmış kuru arnavut biberi

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kuru nane

Tuz

Taze öğütülmüş karabiber

750 ml tavuk~sebze suyu karışımı

200 gr beyaz peynir

20 gr ince doğranmış taze nane

20 gr ince doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı domates püresi



Hazırlanışı:

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Domatesleri yıkayın ve üst taraflarını kapak şeklinde kesip kenara alın. Domateslerin içlerini boşaltıp biberleri sap kısmından başlayarak ortadan kesin ve içlerini temizleyin. Dolmalık fıstıkları yağsız tavada kavurun. Bir tencerede zeytinyağı ile soğan ve sarımsağı soteleyip domates püresi ve pirinci ekleyin. Tuz, karabiber, kekik ve arnavut biberiyle tatlandırın. Yavaşça tavuk ve sebze suyu karışımının 2/3’ünü pirince aktarıp hafif karıştırın. 10 dakika pişirdikten sonra tekrar karıştırıp ocaktan alın. Pirinç hafif soğuduktan sonra taze baharatlar ve dolmalık fıstıkları ilave edip karıştırın. Pirinç karışımını dikkatli bir şekilde domates ve biberlerin içine yerleştirin. Üzerine beyaz peynir ufalayın. Dolgulu domates ve biberleri cam kaba yerleştirip fırına verin. 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine peynir ufalayıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.