Yaban mersini reçeli

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Yaban mersini reçeli nasıl yapılır?

- kişilik -

Malzemeler

1 kg yaban mersini

1.5 kg toz şeker

Yarım limon suyu



Hazırlanışı:

Yaban mersinlerini soğuk suyla yıkayın. Yıkadığınız yaban mersinlerini bir tencereye alıp üzerine toz şekeri ilave edip bir gece bekletin. Ertesi gün bir taşım kaynatıp limon suyunu ekleyin. Reçeli bir tepsiye dökün. üzerini ince bir tülbentle kapatıp güneş görecek bir yerde bekletin. Ara ara yaban mersinlerini dağıtmayacak şekilde karıştırın. Reçel kıvam alınca güneşten alıp kavanoza doldurarak serin bir yerde saklayın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.