Yaz meyveli roka salatası ile hafif ve sağlıklı kalın

Malzemeler

1/2 demet roka

1 şeftali

1 kırmızı erik

1 avuç nane

1 tutam dereotu

1 tatlı kaşığı ayıklanmış taze kekik

1 avuç ceviz

Sosu için;

1 çorba kaşığı rende İzmir tulumu

1 çay kaşığı bal

1/4 rendelenmiş limon kabuğu

1 çorba kaşığı elma sirkesi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Rokayı eliniz ile birkaç parçaya bölüp saklama kabına alın. Erik ve şeftaliyi istediğiniz gibi doğrayın. Nane, ceviz, kekik ve dereotu ekleyin. Sos için bir karıştırma kabına 1 tutam tuz ve sirke ekleyin, tuz eriyene kadar karıştırın. Ardından bal, limon kabuğu ve 1-2 tur değirmen karabiber ekleyin. Zeytinyağı ile birlikte çırpın. Sos yoğun bir kıvam alınca peynir ekleyin. Salata yeneceği zaman sos ile salatayı bir araya getirin.