Şef Hüseyin Kılıç'dan yaz sebzeleriyle pişirilen nefis pilav tarifi

Malzemeler

2 küp küp doğranmış enginar

1 kase iç bezelye

1 bardak ılık suda 15 dakika ıslatılmış pirinç

250 gr sultani bezelye

1 orta boy yemeklik doğranmış soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tane sumak

1 limon

1/4 bardak maydanoz

1/4 bardak dereotu

1/4 bardak nane

1/4 bardak soğan



Hazırlanışı

Soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile soteleyip enginarı ekleyin. Enginarlardan sonra iç bezelye, sultani bezelyeyi, pirinçleri ve tuzu ekleyerek sotelemeye devam edin. Sumakları 3 bardak su ile kaynatın. 15 dakika boyunca kaynamış sumakları süzgeçten geçirip çekirdeklerinden arındırın. Kaynayan sumak suyunu tencereye ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 10 dakika pişirin. Bütün taze baharatları doğrayın ve limon kabuğunu rendeleyip pilavınıza karıştırın.