Yer elması çorbası tarifi

Malzemeler:

• 12 adet kabuklu yer elması

• 12 adet arpacık soğan

• 250 ml tam yağlı manda sütü

• 250 ml tavuk suyu

• 50 gr tereyağı

• 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Arpacık soğanları ve kabukları ile beraber yer elmalarını ikiye bölün. Fırında 200 derecede, üzerine zeytinyağı koyarak yarım saat pişirin. Tereyağı ekleyip biraz daha kavurduktan sonra manda sütünü de ekleyin. Kısık ateşte kestaneler yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra blender’dan geçirip, tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip lezzetlendirin. Dilerseniz badem, pastırma, kıvırcık maydanozu yağda soteleyip, incecik kıyın. Servisten önce çorbanın üzerine koyun.



Püf noktası

Yer elması ile yapılan çorbalarda tuz miktarı normalden daha fazla kullanılmalı. Tercihen deniz tuzu yada maldon tuz kullanabilirsiniz.