Şerife Aksoy'dan içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifi

Malzemeler

• 12 adet kabuklu yer elması

• 12 adet arpacık soğan

• 250 ml manda sütü (tam yağlı süt)

• 250 ml tavuk suyu

• 50 gr tereyağı (sadeyağ)



Hazırlanışı

Arpacık soğan ve kabukları ile beraber yer elmalarını ikiye bölün. Fırında 200 derecede zeytinyağı koyarak yarım saat pişirin. Ayrı bir tencerede sadeyağ ekleyip biraz daha kavurduktan sonra manda sütünü de ekleyin. Kısık ateşte fırından çıkan soğan ve yer elmalarını ekleyip, yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra blender’dan geçirip, tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip lezzetlendirin. Üzerine iki farklı servis önerisi ile sunum yapabilirsiniz. Bunlardan ilki yufka kıtırlarının üzerine dükkah baharatı ya da trüflü tuz ve manda köpüğü ile servis. İkincisi ise; yer elması gibi kök sebze çorbalarına; bademli kıtırlar çok yakışıyor. Badem, pastırma, kıvırcık maydanozu sadeyağda soteleyip, incecik kıyın. Servisten önce çorbanın üzerine koyun. Özellikler yer elmasının topraksı tadına pastırma çok yakışır.



Püf noktası: Yer elması ile yapılan çorbalarda tuz miktarı normalden daha fazla kullanılmalıdır.