Yoğurtlu kıymalı karnabahar tarifi

Yoğurtlu kıymalı karnabahar

Malzemeler

1 karnabahar

3 yumurta

1 çay bardağı süt

1.5 yemek kaşığı un

Tuz

Kıymalı sos için

1 soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

300 g kıyma

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

2-3 dal maydanoz

Üzeri için

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Karnabaharı yıkayıp parçalara ayırın. Geniş bir tencereye alarak bol su ile haşlayın. Bir karıştırma kabında yumurtalar, süt, un ve tuzu çırpın. Haşladığınız karnabaharın suyunu süzüp bu karışıma batırın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Kıyma sosu için yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salça ve kıymayı ekleyip tuz, karabiberle tatlandırın. Kıyma pişince ince kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Üzeri için yoğurdu hafif çırpıp ezdiğiniz sarımsağı ilave edin ve karıştırın. Kızarttığınız karnabaharları bir servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kıymalı sostan dökün.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.





