Zeytinyağlı biber dolması

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6 kişilik

Malzemeler

30 dolmalık yeşil biber

4-5 soğan

3 baş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı sıcak su

Karabiber

Kırmızıbiber

Yenibahar

Tuz

Domates

1 limonun suyu

Yeterince su



Hazırlanışı:

Biberlerin sap kısımlarını çıkarıp çekirdeklerini temizleyin. Dolma içini hazırlamak için kıyılmış soğan ve sarımsağı zeytinyağında kavurun. Salçaları ekleyip karıştırın. Yıkanmış pirinci ilave edin. 2 bardak sıcak su, baharat ve şekeri ekleyip suyu çekene kadar pişirin. Hazırladığınız harcı biberlerin içine üstten bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. İç harcın dökülmemesi için ağızlarını domates parçalarıyla kapatın. Dolmaları tencereye dik olarak dizin. üzerine hafifçe tuz serpin. üzerine porselen bir tabak kapatın. Tabağın üzerine gelecek şekilde kaynar su ekleyip 20 dakika pişirin. Limon suyu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Ilık olarak servis yapın.