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Zeytinyağlı enginar

Zeytinyağlı enginar tarifi

Malzemeler:
5 adet çanak enginar
1 yemek kaşığı şeker
1 orta boy patates
1 adet havuç
1/2 su bardağından biraz fazla bezelye
1 baş büyük soğan
1 su bardağından 2 parmak az zeytinyağı
1 adet limon suyu

Hazırlanışı:
İnce doğranmış soğanları zeytinyağında biraz çevirip, küp küp doğranmış havuç ve bezelyeyi ekleyin. Çanak enginarları ve patatesi, limon suyu, şeker ve yarım bardak su ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakın. İndirmeye yakın tuzunu ekleyin ve piştikten sonra bol dereotu ile süsleyin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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