Zeytinyağlı yaprak sarma

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6 kişilik -

Malzemeler

500 gr salamura asma yaprağı

2 su bardağı pirinç

4 soğan

½ demet maydanoz

2 çorba kaşığı kuşüzümü

2.5 çay bardağı zeytinyağı

3 çorba kaşığı çam fıstığı

½ çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kuru nane

1’er çay kaşığı yenibahar ve toz şeker

½ çay kaşığı tarçın

6 kaşık limon suyu

½ demet dereotu

6 su bardağı su



Hazırlanışı:

Yaprakları, pirinci, soğanları ve maydanozları temizleyip kıyın. Kıyılmış maydanoz, kuş üzümleri, kuru nane, yenibahar, tarçın, şeker ve kıyılmış dereotunu bir kapta harmanlayın. Bir çay bardağı zeytinyağını tencerede ısıtın. Çam fıstıklarını ekleyip soğanları kavurun. Pirinci ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. 2 bardak su ve tuzu ekleyin. Pirinçleri diri kıvamda pişirin.15-20 dinlendirin. Tencereye baharatı ekleyin. Asma yaprağını pirinçli içten koyarak kenarlarını kapatıp yuvarlayarak sarın. Malzemeler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Sarmaları tencereye dizip yarım bardak su ilave edin. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirerek döküp porselen bir tabağı ters çevirerek kapatın. Tencerenin kapağını da kapatıp 40-45 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Sarmaları servis tabağına dizin. Limon dilimleriyle süsleyip soğuk servis yapın.