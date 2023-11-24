Yumurtasız pişer mi demeyin: İşte yumurta yerine geçen 8 ürün

Yumurtanın sağlıklı ve mükemmel bir protein kaynağı olduğu şüphesiz. Kalorileri düşük, proteinler, vitaminler ve mineraller açısından zengin olmasının yanı sıra yumurtaları kullanmak için birçok neden vardır; hazırlanması kolay ve dünyanın çoğu yerinde oldukça uygun fiyatlıdırlar.

Ayrıca birçok pişirme tarifinde de bulunurlar. Yumurta, tüm malzemelerinizi birbirine bağlamanıza, ıslatmanıza, unlu mamullerinizin ve hamur işlerinizin kabarmasına ve ürünlerinizin rengini, tadını güzelleştirmenize yardımcı olur.

Ancak bazı kişiler çeşitli sebeplerden dolayı bunlardan kaçınmaktadır. İnsanların bunlardan kaçınmasının en yaygın nedenlerinden bazıları alerji ve vegan beslenmedir. Bazıları kolesterol endişesi nedeniyle bunlardan uzak dururken, diğerleri tadı veya kokusundan hoşlanmazlar.

Neyse ki, günlük yumurta alımınızı azaltmak istiyorsanız, alerjiniz varsa veya yumurta tüketimini tamamen bırakmak istiyorsanız basit alternatifler var.

KULLANABİLECEĞİNİZ 8 SAĞLIKLI YUMURTA İKAME ÜRÜNÜ

1. Sade veya şekersiz vanilyalı yoğurt

Öncelikle pişirme tarifinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazı tarifler yumurta lezzetlerini gerektirir; diğerleri ıslaklık için veya kekin kabarıp hafif olmasına yardımcı olmak için yumurtaya ihtiyaç duyar. Sade yoğurt veya şekersiz vanilyalı yoğurt, yumurtanın zengin, koyu ve kremsi lezzetini gerektiren tarifler için harika bir alternatif olacaktır.

Bir yumurta çeyrek bardak yoğurda eşittir. Bu alternatif kekler için idealdir. Şekerli ve aromalı yoğurdun nihai ürününüzün tadını değiştirebileceğini unutmayın. Normal yoğurt kullanabilirsiniz.

2. İpeksi tofu

İpeksi tofu, sıkıştırılmamış, pıhtılaştırılmış soya sütüdür. Çok fazla su tuttuğu için tofuya göre çok daha yumuşak bir kıvama sahiptir. Çeyrek fincan ipeksi tofu yerine bir yumurta kullanabilirsiniz. Tofunuzu bir karıştırıcıya koyun, su ekleyin ve yumuşak ve sıvı hale gelinceye kadar karıştırın.

Genellikle ipeksi tofu, yoğun kekler, turtalar ve hızlı ekmekler dahil olmak üzere kabartılması gerekmeyen yoğun tariflerde kullanılır. Çok fazla yumurta gerektiren bir şey pişiriyorsanız bu alternatiften kaçının. İpeksi tofu yoğun olabilir ve kolayca kabarmaz.

Bu tarifle keklerinizin ve hamur işlerinizin en çok arzu edilen kahverengi renge sahip olmayabileceğini unutmayın.

3. Olgun, ezilmiş muz

Olgunlaşmış muz püresi, fırınlamada yaygın olarak yumurta yerine kullanılır. Pişmiş ürünlerinize tatlı bir tat ve muz kokusu verirler. Ayrıca pişirme işleminize ekstra nem ve yoğunluk katar.

Bir yumurtanın yerine çeyrek bardak püre haline getirilmiş muz kullanın. İpeksi tofu gibi, tarif de yoğun kekler, çabuk ekmek, kekler ve krepler için en iyisidir. Ancak bazı kişiler pişmiş yiyeceklerdeki muz kokusundan hoşlanmayabilir. Eğer siz de bu durumdaysanız, muzları püre haline getirilmiş avokado ve balkabağı ile değiştirin.

4. Aquafaba

Aquafaba, konserve nohuttan veya nohutun uzun süre kaynatılmasından sonra kalan sudur. Bu su, pişirme veya vegan yemek pişirmede yumurta beyazının yerini alabilir.

ABD Haberleri ve Dünya Raporu, bir yumurta yerine üç yemek kaşığı aquafaba kullanılmasını öneriyor. Az miktardaki protein ve lif, onu pişirmenize harika bir katkı sağlar.

Makaron, nuga, beze ve marshmallow gibi yumurta akı kullanan tarifler için mükemmeldir.

5. Kabartma tozu ve bitkisel yağ

Kabartma tozu çoğu pişirme tarifinde ürünlerinizi mayalamak veya arttırmak için kullanılır. Kabartma tozunu bitkisel yağla birleştirmek onları yumuşak ve nemli bırakır.

Bir çay kaşığı kabartma tozu, bir buçuk yemek kaşığı su ve bir buçuk yemek kaşığı bitkisel yağı karıştırarak bir yumurtayı değiştirin. Ancak kullandığınız ikamelerin besin değerini unutmayın. Kabartma tozunun sodyum oranı yüksektir, bitkisel yağın ise kalorisi yoğundur, bu nedenle dikkatli olun.

6. Patates nişastası

Yumurta gibi patates nişastası da pişirme işleminde mükemmel bir bağlayıcıdır. Bir yumurta yerine iki yemek kaşığı patates nişastası tozunu üç yemek kaşığı ılık suyla karıştırın. Kalın, düzgün bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Yoğun yapısından dolayı muhallebi yapımında kullanılır. Köfteleri bağlamak için de kullanılabilir. Alternatif olarak, benzer tarifler için ararot tozunu kullanın çünkü tatsızdır ve tariflerinizi çok az etkiler.

7. Ayran

Özellikle gözleme ve bisküvi tariflerinde ayrana aşina olabilirsiniz. Bu fermente süt ürünü, kek, kurabiye, ekmek gibi mayalanma gerektiren tarifler için mükemmeldir.

Bir yumurtanın yerine çeyrek bardak ayran kullanın.

Sade yoğurt gibi ayran da iyi bir kalsiyum ve D vitamini kaynağıdır. Güçlü ve sağlıklı kemik ve dişlere katkıda bulunur.

8. Öğütülmüş keten tohumu

Öğütülmüş keten tohumu, pişirme işleminde bağlayıcı bir madde görevi görür. Bir çorba kaşığı öğütülmüş keten tohumunu üç yemek kaşığı ılık suyla karıştırarak bir yumurtayı değiştirin. Ayrıca karışımı kullanmadan önce bir ila iki dakika bekletin.

Kurabiye, waffle ve keklerin pişirilmesinde kullanıldığında en iyisidir. Benzer tarifler için chia tohumlarını da kullanabilirsiniz.