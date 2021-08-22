Zeytinyağlı bebek enginar nasıl yapılır? Evren Bilge’den zeytinyağlı bebek enginar tarifi

Elele yemek tarifleri sayfasında bu kez Zeytinyağlı Bebek Enginar tarifi ile karşınızdayız. Reçete Evren Bilge'den geliyor. İşte zeytinyağlı bebek enginar tarifi için gerekli malzemeler ve ardından yapım aşamaları...

Hazırlayan: Selen Tanyeri

Tarifler ve fotoğraflar: Evren Bilge



Hazırlama süresi: 45 dakika

Kaç kişilik: 3

ZEYTİNYAĞLI BEBEK ENGİNAR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

8 adet bebek enginar/limonlu suda bekletilmiş

3 orta boy soğan/jülyen doğranmış

3 adet taze sarımsak/iri iri doğranmış

3 adet taze soğan/iri iri doğranmış

2-3 adet reyhan yaprağı

1 adet limon kabuğu/sebze soyma bıçağı ile iri iri sıyrılmış. (Taze ve yoğun bir aroma için ekleyeceğiniz zaman kesin.)

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 küçük çay bardağından 2 parmak az su

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzerini süslemek için;

5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

8-9 adet reyhan yaprağı

3 dal dereotu

1 dal taze soğan

1 dal taze sarımsak/yeşil kısımları ile beraber



ZEYTİNYAĞLI BEBEK ENGİNAR TARİFİ YAPILIŞI

Soğanları zeytinyağında saydamlaşana kadar hafifçe terletin.

Renk aldırmadan ve yüksek ateş göstermeden, sadece soğanların renklerini şeffaflaştırın. Böylelikle tüm aromalar zeytinyağına geçecek.

Biraz tuz eklerseniz soğanların daha çabuk yumuşamasını sağlarsınız. Taze reyhan, taze sarımsak, taze soğan ve limon kabuklarını ekleyip kısık ateşte 4-5 dakika kadar karıştırın.

Ardından enginarları üstüne dizip suyu ve limon suyunu ekleyin. Tuz serpin. Üzerine yağlı kağıdı (tencere boyutunda kesin ve ortasında 2-3 parmak girecek kadar delik açın) yerleştirip kapak kapatın.

1-2 dakika en yüksek ateşte, ardından en kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Ortalama 30 dakika piştikten sonra altını kapatıp dinlendirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın önce zeytinyağını gezdirin ardından ince kıydığınız otları serpin.



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