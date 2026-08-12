12 Ağustos'ta gökyüzünde üç gök olayı var: Perseid meteor yağmuru, Güneş tutulması ve altı gezegen bir arada!
12 Ağustos 2026 gecesi, astronomi tarihine altın harflerle kazınacak eşsiz bir kozmik şölene ev sahipliği yapıyor. Yılın en yoğun meteor geçişlerine sahne olan Perseid Meteor Yağmuru, gündüz saatlerinde gerçekleşen büyüleyici Tam Güneş Tutulması ve altı gezegenin gökyüzünde adeta bir gerdanlık gibi dizildiği nadir Gezegen Hizalanması, aynı zaman diliminde buluşarak insanlığa unutulmaz bir görsel ziyafet sunuyor...
Bilim insanları ve gökyüzü tutkunları için “yüzyılda bir gelecek” bu kozmik tesadüf, hem görsel ihtşamı hem de bilimsel değeriyle tüm dünyayı ekran başından ve gözlem noktalarından gökyüzüne bakmaya davet ediyor.
12 Ağustos (bugün) Perseid meteor yağmuru, en yoğun anlarını yaşayacak. Üstelik bu anlara, hem tam güneş tutulması hem de altı gezegenin hizalanması eşlik edecek. Bu özellikleri sayesinde, saatte 60 ila 100 meteorun görülebileceği şölen, tam 114 yıl sonra bir ilk olacak. ...
12 AĞUSTOS'TAKİ BU GÖZYÜZÜ OLAYLARI NEREDEN İZLENEBİLECEK, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?
NASA'ya göre tam Güneş tutulması, Kuzey Rusya'dan başlayarak Grönland, İzlanda ve Atlantik üzerinden ilerleyecek; ardından İspanya'yı ve Portekiz'in küçük bir bölümünü geçecek. Tutulma, bazı bölgelerde yaklaşık 2 dakika boyunca görülebilecek.
Akşam saatlerinde ise Grönland, İzlanda, Portekiz'in küçük bir bölümü ve İspanya'da tam Güneş tutulması yaşanacak. Tam güneş tutulmasını ülkemizde görmek mümkün olmayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ülkemizde de harika manzaralar görülebilecek.
Perseid meteor yağmuru ise Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek.
Perseid Meteor Yağmuru
Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan ve her yıl Ağustos ayında dünyamızı ziyaret eden Perseid meteor yağmuru, bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Saatte ortalama 60 ila 100 meteorun atmosferde yanarak oluşturduğu “yıldız kayması” manzarası, şehir ışıklarından uzak noktalarda çıplak gözle muazzam bir netlikte izlenebilecek.