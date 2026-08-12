Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz aşklarını ilan etti
Helin Kandemir, Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını açıklayarak ilişkilerini duyurdu.
Elele Online
Helin Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gönlünü futbolcu Dorukhan Toköz'e kaptırdığını ilan etti.
ROMANTİK KARE
Kandemir, özel hayatından kesitler sunduğu fotoğraf serisinde, Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz ile çekilen romantik bir karesine de yer verdi.
Toköz, oyuncunun paylaşımına siyah kalp emojisiyle yorum yaptı. Milli futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabında da yayımlayarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.
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