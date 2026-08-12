Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz aşklarını ilan etti

Helin Kandemir, Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını açıklayarak ilişkilerini duyurdu.

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz aşklarını ilan etti
Elele Online

Elele Online

Helin Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gönlünü futbolcu Dorukhan Toköz'e kaptırdığını ilan etti.

ROMANTİK KARE

Kandemir, özel hayatından kesitler sunduğu fotoğraf serisinde, Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz ile çekilen romantik bir karesine de yer verdi.Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz aşklarını ilan etti - Resim : 1

Toköz, oyuncunun paylaşımına siyah kalp emojisiyle yorum yaptı. Milli futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabında da yayımlayarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz aşklarını ilan etti - Resim : 2

 
 
 
 
 
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