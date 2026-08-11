Deniz Seki balkondan mı düştü, sağlık durumu nasıl?
Deniz Seki'nin evinde yaşadığı talihsiz kaza magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İlk haberlerde balkondan düştüğü iddia edilen ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin peş peşe resmi açıklamalar yapılırken, olayın gerçek boyutu da kısa sürede netlik kazandı...
Elele Online
Deniz Seki, yıllardır yalnızca hit şarkılarıyla değil, zorlu dönemlerden güçlenerek çıkmayı başaran hikayesiyle de adından söz ettiriyor.
Konser dönüşü evinde yaşadığı kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Seki'nin sağlık durumu, ilk anda sevenlerini büyük endişeye sürükledi. İlk olarak 'balkondan düştüğü' yönünde iddialar ortaya atılsa da kısa süre içinde gerçek bambaşka çıktı.
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DENİZ SEKİ BALKONDAN MI DÜŞTÜ?
Sanatçının ekibi tarafından yapılan açıklamada, Deniz Seki'nin balkondan düşmediği; evcil hayvanlarına mama vermek isterken kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü belirtildi.
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