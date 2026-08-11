Duygu Sarışın, Mete Atatüre ile evleniyor! Duygu Sarışın'ın sevgilisi kim?

Bir dönem Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Duygu Sarışın özel hayatıyla yeniden gündemde.

Son olarak "Ben Leman" dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Duygu Sarışın kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Atatüre ile evlenme kararı aldı.

EVLİLİK TEKLİFİNE 'EVET' DEDİ

Akif Yaman'ın haberine göre; çiftin Sicilya tatili sırasında Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olan Atatüre’nin yaptığı romantik evlilik teklifine Sarışın’dan “Evet” yanıtı geldi.

Oyuncunun mutluluğunu yakın çevresiyle paylaşmasının ardından çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

METE ATATÜRE KİMDİR?

Prof. Dr. Mete Atatüre [19 Şubat 1975] doğumlu Türk fizikçi ve akademisyendir. Ekim 2023'ten bu yana dünyaca ünlü Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü'nün (Cavendish Laboratuvarı) başkanlığını yürütmektedir. Kuantum optik, kuantum ölçüm ve bilgi teknolojileri alanındaki öncü bilimsel çalışmalarıyla tanınır.

Eğitim ve Akademik Kariyer

Lisans: Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü (1996)

Doktora: Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı (2002)

Doktora Sonrası Araştırma: ETH Zürih Kuantum Fotonik Grubu, İsviçre (2002-2007)

Cambridge Dönemi: 2007 yılından bu yana Cambridge Üniversitesi'nde görev yapmakta olup, Kuantum Optik Malzemeler ve Sistemler (QOMS) araştırma grubunu yönetmektedir.

Öne Çıkan Başarıları ve Çalışmaları

Bölüm Başkanlığı: Ekim 2023 itibarıyla köklü Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü'nün başkanı seçilmiştir.

Kuantum Fiziği: Işık-madde etkileşimi, kuantum sensörleri ve kuantum bilgi sistemleri üzerine uluslararası düzeyde çığır açan araştırmalar yapmaktadır.

Girişimcilik: Kuantum teknolojileri alanındaki ticari uygulamaları desteklemek amacıyla kurulan Nu Quantum Ltd. şirketinin kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusudur.