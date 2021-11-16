17 Ekim Hangi Burç? 17 Ekim Burcu, Özellikleri ve 17 Ekim'de doğan ünlüler

Astrolojiye ilginiz yeni mi başladı? Örneğin 17 Ekim doğumlu bir tanıdığınız var 17 Ekim hangi burç oluyor mu? diyorsunuz... Gelin yanıtına birlikte bakalım. Astrolojide kişinin burcunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilgileri önemli. Farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Bu durum çok anormal değil. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir.



17 EKİM - TERAZİ BURCU

Peki, 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların burcu hava grubu burçlarından terazidir. Terazi burcu 23 Eylül ve 22 Ekim tarihleri arasını kapsamaktadır. (Eylül hangi burç başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ

Terazi burcu özellikleri ise şöyledir:

Terazi Burcu Erkeği Özellikleri:

Terazi burcu erkeği en uyumlu burçlar arasındadır. Kargaşadan, kavgadan ve kaostan nefret ederler.

Terazileri anlamak zaman zaman zor olabilir. Onlar bazen dışa dönük bazen de içe dönük olabilirler. O yüzden onların ruh hallerini kestirmek zordur.

Terazi burcu erkeği en kararsız burçlardan biridir. Terazi burçlarının güçlendirmesi gereken özellikleri karar verme konusu olmalıdır.

Aşk gezegeni venüs tarafından yönetildikleri için terazi burcu romantik bir burçtur. Genelde aşk konusunda şanslılardır.

Teraziler burcu erkeği adaleti sağlayan bir burçtur. Her şeyin adil olması için özellikle dikkat eder. Herkesin adil muamele görmesini sağlamak için ellerinden geleni yaparlar.



Terazi Burcu Kadını Özellikleri:

Terazi burçları flörtöz bir burçtur. Çekici doğası gereği girdikleri her ortamda dikkat çekerler.

Eğer bir terazi burcu kadını ile arkadaşsanız çok şanslısınız demektir. Çünkü terazi burçları iyi bir dinleyicidir. Her zaman sizi dinlemek ve size akıl vermek ister.

Terazi burcu kadını en sabırlı bir burçlar arasındadır.

Terazi burcu kadını ilişkide çok sadıktır. Fakat duygularını genel olarak dile getiremez.

Terazi burcu kadını gösterişlidir. Modayla yakından ilgilidir.









TERAZİ BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Terazi Burcu- Koç Burcu

Terazi Burcu- Aslan Burcu

Terazi Burcu- Yay Burcu

Terazi Burcu- İkizler Burcu

Terazi Burcu- Kova Burcu

17 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER

Tarkan (Şarkıcı)

Özkan Uğur (Şarkıcı)

Nil Karaibrahimgil (Şarkıcı)

Deniz Uğur (Sinema, tiyatro oyuncusu)

Burhan Çaçan (Türk Halk Müziği sanatçısı)

Gözde Çığacı (Oyuncu)

Eminem (Rapçi)

Arthur Miller (Yazar)

Alan Garner (Yazar)

Montgomery Clift (Oyuncu)

BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

21 Mart-19 Nisan BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

20 Nisan-20 Mayıs İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

21 Mayıs-20 Haziran YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

21 Haziran-22 Temmuz ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

23 Temmuz-22 Ağustos BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

23 Ağustos-22 Eylül TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

23 Eylül-22 Ekim AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

23 Ekim-21 Kasım YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

22 Kasım-21 Aralık OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

22 Aralık-19 Ocak KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

20 Ocak-18 Şubat BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart



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